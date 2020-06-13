В сердце шимпанзе нашли кости неизвестного происхождения

Они могут являться как частью нормальной анатомии обезьян, так и последствием болезни.

Владельцев зоопарков и питомников давно критикуют за содержание диких животных в противоестественных условиях, часто там животные умирают от приобретенных болезней. Так, от болезней сердца в питомниках Европы скончались 16 шимпанзе, и уже работая с мертвыми телами обезьян, ученые начали выяснять причины их болезней. Однако в процессе исследования эксперты сделали неожиданную находку: в сердце нескольких шимпанзе нашли кости неизвестного происхождения.

Из-за того, что сейчас анатомия и болезни сердца человекообразных обезьян изучены недостаточно, ученые не могут сделать точный вывод относительно находки. С одной стороны, кости в сердце совершенно несвойственны шимпанзе. Однако данных не так много и, вполне возможно, у некоторых особей они являются нормальным явлением. С другой стороны, косточки были найдены у тех обезьян, которые больше сородичей страдали от фиброза сердечной мышцы. Следовательно, они могли образоваться как последствие болезни.

Ученые считают, что необходимо продолжать изучение данного вопроса, ведь шимпанзе ближайшие родственники человеческого вида, а потому имеют очень похожую анатомию. Понимание механизма образование кости у шимпанзе, возможно, поможет понять, почему как минимум дважды и у людей рождались младенцы с хрящами в сердце. В обоих случаях дети внезапно умерли.

Карташов Тимур