Древнеуйгурская крепость Пор-Бажын оказалась монастырем

Палеонтологам было необходимо узнать точную дату, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию о предназначении построек.

Древнеуйгурская крепость Пор-Бажын находится на острове озера Тере-Холь и представляет собой правильный прямоугольник с четкой планировкой. С востока на запад длина комплекса построек составляет 211 метров, с юга на север – 158 метров, а высота стен укрепления достигает 9,5 метров. С момента открытия окруженных высокими стенами строений в 1891 году, считалось, что это древние оборонительные сооружения. Но после экспедиции 2007-2008 годов появилась теория о том, что это на самом деле монастырь.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию ученым из МГУ, Института географии РАН и специалистам из Голландии пришлось провести радиоуглеродный анализ, который должен был определить дату начала строительства Пор-Бажына. Изначально считалось, что постройка началась примерно в 750 годах нашей эры, а как раз в это время жители Уйгурского Каганата и племена Южной Сибири придерживались центральноазиатской версии буддизма. Однако уже в 762 году было провозглашено новое верование как единственно истинное – манихейство, которое представляло собой смешение христианства, буддизма и зороастризма. После радиоуглеродного анализа стало ясно, что Пор-Бажын начали строить именно в 777 году, а, следовательно, крепость оказалась манихейским монастырем.

Карташов Тимур