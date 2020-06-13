Но кроме этого гомосексуальным женщинам присуща замкнутость, а мужчинам – эмоциональная нестабильность.

Австралийские ученые из Университета Вуллонгонг систематизировали данные 21 научной работы, чтобы выяснить, как сексуальная ориентация человека влияет на характер. Данные исследований, которые взяли в расчет, охватывает информацию о 375 тыс. мужчин и женщин. В итоге исследователи обнаружили, что геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы. Однако вместе с этим данные свидетельствую и о том, что гомосексуальные мужчины более эмоционально нестабильны, а женщины чаще обладают замкнутым характером.

Геи и лесбиянки также различаются тем, что первые куда более уживчивы со своим окружением, а вторые, наоборот, с трудом могут влиться в общество, чем гетеросексуальные женщины. Еще более интересен тот факт, что бисексуалы и бисексуалки не просто более открытые по характеру, чем гетеросексуальные представители, но превосходят в этом гомосексуальных мужчин и женщин. Ученые отметили, что данные различия сильнее заметны у молодых представителей ЛГБТ, а с возрастом все они становятся менее яркими и выраженными или же вовсе стираются.

Карташов Тимур