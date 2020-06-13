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Главная страница | Наука | Между мантией и ядром Земли найдены редкие геологические структуры

Между мантией и ядром Земли найдены редкие геологические структуры

Сегодня, 17:14

Образования обнаружили с помощью сейсмических волн под Гавайями и Маркизскими островами.

 Ученые из Университета Мэриленда с помощью сейсмических волн обнаружили редкие геологические структуры под Гавайями и Маркизскими островами. Как показали исследования образцов «сканирования» Земли с помощью метода, похожего на эхолокацию, найденные образования располагаются между мантией и ядром планеты. Меньше всего специалисты ожидали найти эти структуры сразу в двух точках Земли, ведь до этого они встречали крайне редко. Для их обнаружения геофизикам пришлось задействовать инструменты искусственного интеллекта, который систематизировал показания тысяч сейсмограмм периода 1990-2018 годов.

Как сообщают исследователи, сейсмические волны проходят через геологические структуры разной плотности, состава и структуры, а кроме того меняют скорость, рассеивание и направление. Благодаря этому удалось выяснить физические свойства редких пород между мантией и ядром и то, из каких сплавов они состоят. Сейчас известно, что найденные образования плотные, большие, однородные и высокой температуры.


Карташов Тимур

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