Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты

Грызуны питались так же сытно, но при этом стремительно теряли жировую массу.

Исследователи из Технологического Университета Вирджинии выяснили, что белок BAM15 (он же митоходриальный разобщитель) помог мышам похудеть без диеты. В результате проведенных экспериментов стало ясно, что те грызуны, которым ввели BAM15 ели порции обычного для себя размера, но теряли жир. Но, что самое важное, при этом не было никаких побочных эффектов, вроде уменьшения мышечной массы или повышения температуры тела, хотя последнее характерно для митоходриальных разобщителей.

После таких поразительных результатов, исследовательская группа приступила к поиску аналогичного белка и для человека. Главные условия остаются теми же, то есть митоходриальный разобщитель не должен иметь побочных эффектов и способен длительное время находиться в организме худеющего. Стоит упомянуть о том, как именно работают белки, помогавшие мышам худеть во время вышеописанного эксперимента: разобщители изменяют метаболизм в клетках, предельно ускоряя обмен веществ. Из-за этого калорий сжигается больше, хотя человек не имеет физических нагрузок и не уменьшает размер порций.

Карташов Тимур