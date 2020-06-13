Воск на крыльях спасает бабочек и птиц во время ливней

Похожий механизм «смягчения» ударов есть даже у некоторых растений.

Проливные ливни и грозы могут быть настоящим проклятием для растений, животных и насекомых. Для многих из них вредна как сама влага (возможно переохлаждение), так и удары капель дождя (риск повреждений и травм). Однако природа тут обеспечила защиту для живых существ, ведь воск на крыльях спасает бабочек и птиц их во время ливней. Более того, микрочастицы воска найдены даже на листьях некоторых растений. Дело в том, что слой воска образует «щит» на поверхности крыльев или листьев, который «смягчает» удары и отталкивает влагу. Соприкасаясь с ним крупные капли разлетаются на более мелкие и стекают вниз, без особого вреда для животного или растения.

Значительную роль играет и то, что крылья или листья, покрытые воском, не плоские, а имеют микроскопические выступы, которые выполняют роль игл для падающих капель. Ученые Корнелльского университета, занимающиеся изучением данного феномена, попытались в лабораторных условиях создать похожий защитный слой, но возникла одна проблема. Об искусственные чешуйки воска вода тоже разбивалась и стекала, но под действием влаги слой воска постепенно разрушался, а восстановиться без помощи ученых не мог. В природе воска на крыльях и листьях способен возобновляться самостоятельно, гарантируя постоянную защиту от влаги и ударов капель.

Карташов Тимур