В Китае найдено древнейшее произведение искусства

От редактора

В Китае найдено древнейшее произведение искусства

 Статуэтку в форме птицы археологи датируют примерно 3000 годом до нашей эры.

Воск на крыльях спасает бабочек и птиц во время ливней

Мнение

Воск на крыльях спасает бабочек и птиц во время ливней

 Похожий механизм «смягчения» ударов есть даже у некоторых растений.

Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы

Мнение

Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы

 Но кроме этого гомосексуальным женщинам присуща замкнутость, а мужчинам – эмоциональная…

Сюжеты:

Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки В Telegram Ефремова вошла жена или менеджер, сообщает дочь актера Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым, умершим после ДТП с Ефремовым Школьники в России получат аттестаты без сдачи экзаменов Бездомного осудили в Петербурге за «ложное минирование» Конститунционного суда и освободили
Главная страница | Наука | Воск на крыльях спасает бабочек и птиц во время ливней

Воск на крыльях спасает бабочек и птиц во время ливней

Сегодня, 15:47

Похожий механизм «смягчения» ударов есть даже у некоторых растений.

 Проливные ливни и грозы могут быть настоящим проклятием для растений, животных и насекомых. Для многих из них вредна как сама влага (возможно переохлаждение), так и удары капель дождя (риск повреждений и травм). Однако природа тут обеспечила защиту для живых существ, ведь воск на крыльях спасает бабочек и птиц их во время ливней. Более того, микрочастицы воска найдены даже на листьях некоторых растений. Дело в том, что слой воска образует «щит» на поверхности крыльев или листьев, который «смягчает» удары и отталкивает влагу. Соприкасаясь с ним крупные капли разлетаются на более мелкие и стекают вниз, без особого вреда для животного или растения.

Значительную роль играет и то, что крылья или листья, покрытые воском, не плоские, а имеют микроскопические выступы, которые выполняют роль игл для падающих капель. Ученые Корнелльского университета, занимающиеся изучением данного феномена, попытались в лабораторных условиях создать похожий защитный слой, но возникла одна проблема. Об искусственные чешуйки воска вода тоже разбивалась и стекала, но под действием влаги слой воска постепенно разрушался, а восстановиться без помощи ученых не мог. В природе воска на крыльях и листьях способен возобновляться самостоятельно, гарантируя постоянную защиту от влаги и ударов капель.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Концентрация углекислого газа стала рекордной за последние 23 миллиона лет
Концентрация углекислого газа стала рекордной за последние 23 миллиона лет

Ученые из университета Луизианы изучили останки древних растений, чтобы прийти к этому выводу.

В Брянске после ливней двое мужчин ловили рыбу на улице
В Брянске после ливней двое мужчин ловили рыбу на улице

Рыбаки воспользовались наводнением у Бежицкого рынка.

Родительская опека и долгое детство сделали птиц умнее
Родительская опека и долгое детство сделали птиц умнее

 Участие родителей в развитии потомства в период детства и юношества имеет огромное значение, выяснили ученые из Великобритании.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости