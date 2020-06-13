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Учёные из России и США придумали аккумулятор с поваренной солью

Сегодня, 15:21

Новый источник питания является экологичным и экономичным.

Исследователи из США и России разработали конденсатор с поваренной солью. Аккумулятор, который придумали учёные, в перспективе можно будет применять в смартфонах и прочей портативной электронике. Изобретение и ход работ по нему описаны в издании Journal of Energy Storage.

В новом аккумуляторе используются пластинчатые графеновые электроды, которые вводятся в солевой гидрогелевый раствор электролита. По словам Тани Каллио, профессора Университета Аалто, использование NaCl помогло заменить опасные и вредные ионные жидкости, которые используют в батареях.

Новый гидрогель на основе соли обеспечивает аккумулятору хорошую удельную энергоёмкость при компактных размерах. При этом такой конденсатор безвреден для окружающей среды. Учёные из России и США считают, что разработка найдёт широкое применение не только в электронике, но и в производстве электрокаров.

Профессор Сколковского института науки и технологий Альберт Насибулин объяснил, как уменьшить затраты на производство аккумуляторов с NaCl. По словам учёного, создавать комплектующие для такого устройства можно на принтерах с объёмной печатью.


Антон Жилин

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