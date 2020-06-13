Учёные объяснили принцип забывчивости

Со временем воспоминания теряются вовсе, но не ослабевают.

Немногие люди могут похвастаться идеальной памятью, исследователи до сих пор не могли объяснить механизм забывания. Учёные из Великобритании и Канады восполнили этот пробел, объяснив главный принцип забывчивости.

Наша память работает по принципу «всё или ничего», уверены нейробиологи Университета Йорка. В статье для журнала Nature Human Behaviour авторы исследования рассказали о двух параметрах забывания — снижении точности, и снижении доступности воспоминаний.

Иначе говоря, факт из прошлого можно забыть полностью, или путаться в подробностях. Исследователи доказали, что эти процессы не взаимосвязаны, и относятся к разным механизмам потери памяти.

Это доказал тест, который прошло более 400 испытуемых. Перед добровольцами появлялся круг с красной точкой, а после на нём появлялось слово. После этого точка перемещалась в случайном направлении. Участникам тестирования следовало вернуть точку в максимально близкое к исходному положение.

Через определённые интервалы испытуемые пытались повторить тест, результаты которого редко снижались. Между тем, в его прохождении помогала ассоциация — слово возле указателя. Если человеку удавалось запомнить похожие слова, он максимально точно воспроизводил положение точки. Это помогло доказать, что чаще воспоминание теряются полностью.

Дмитрий Кошевой