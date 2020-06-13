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Учёные объяснили разную высоту гор тектоническими усилиями

Сегодня, 11:27

Ранее считалось, что на это влияет скорость подъёма эрозии.

Немецкие учёные сделали открытие, которое может повлиять на основные понятия геологии. Исследователи объяснили разную высоту гор тектоническими усилиями, которые держат горные хребты на одном уровне.

Авторами исследования, описанного в журнале Nature, стала группа экспертов из Потсдамского научно-исследовательского центра геофизики и Мюнстерского университета. Так, наибольшие горные хребты образуются в месте схождения плит в литосфере. Вдавливание плит за сотни веков образуют горы.

Немецкие учёные исследовали прочность литосферных плит — для этого был проведён анализ теплового потока у границ сходящихся плит. Его параметры указывают на характер трения плит. Моделирование на основе полученных данных показало принцип формирования высоты гор.

На неё влияет баланс изостатического равновесия и тектонических сил, выяснили учёные. Именно это позволяет горам удерживаться на определённом уровне над мягкой мантией. Иначе говоря, теперь справедливо представлять горы как айсберги в океане.

Высчитав напряжения, отвечающие за подъём хребтов, немецкие исследователи пришли к выводу, что горные цепи находятся в силовом равновесии. Если скорость эрозии увеличивается, её уравновешивает рост горных хребтов. При этом, высота самих гор остаётся неизменной.

На основе этого геологи предположили, что напряжение под горными хребтами нейтральное. Это может обуславливаться равностью вертикальных и горизонтальных сил. Так как вес столба зависит от его высоты, расчёт тектонических сил на границах плит может помочь спрогнозировать высоту гор.


Дмитрий Кошевой

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