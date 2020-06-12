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Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких

Вчера, 22:43

Интерферон лямбда «включает» иммунитет, однако его длительная активность мешает заживлению и может продлить повреждение тканей легких.

 Специалисты из Института Фрэнсиса Крика нашли новые свойства интерферона лямбда, который должен был противостоять вирусам в легких. Как выяснилось, помогающий бороться с инфекцией белок включает иммунитет, однако из-за своих свойств блокирует нормальное восстановление легочной ткани. Последнее происходит тогда, когда интерферон лямбда находится в теле пациента продолжительное время.

Нарушенные процессы заживления очень опасны для организма, ведь через раны и повреждения могут проникнуть новые вирусы. Как выяснили ученые, если обработать ткани интерфероном лямбда, они перестают расти. Признавая пагубные особенности белка, ученые не отрицают и его полезные, активирующие естественный иммунитет свойства. Однако в настоящем виде использовать интерферон лямбда необходимо строго придерживаясь правил и баланса, избегая продолжительного воздействия на легкие.


Карташов Тимур

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