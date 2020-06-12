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В Китае найдено древнейшее произведение искусства

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В Китае найдено древнейшее произведение искусства

 Статуэтку в форме птицы археологи датируют примерно 3000 годом до нашей эры.

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В Китае найдено древнейшее произведение искусства

Вчера, 21:50

Статуэтку в форме птицы археологи датируют примерно 3000 годом до нашей эры.

 В Китае, недалеко от Пекина, на месте строительства колодца найдено древнейшее произведение искусства – статуэтка в форме птицы, чей возраст достигает 13 000 лет. Находка была сделана еще 2005 году, хотя сам колодец был выкопан в 1958 году. Археологический артефакт многие годы пролежал в куче земли, которую выкопали для создания колодца. Длина статуэтки всего лишь 2 сантиметра, а материалом, из которого она была изготовлена, оказалась кость млекопитающего.

 Интересно, что древний мастер, вероятно, знал, что делает и вполне возможно изготавливал статуэтку не в первый раз, ведь для производства птички использовалась особая техника с нагреванием и сжатием кости. Об этом ученые смогли сделать вывод благодаря характерному цвету кости. Оценивая внешний вид изделия, эксперты предположили, что мастер пытался сделать миниатюрную копию птицы отряда воробьиных. Птицы являются довольно популярной темой в древнекитайском искусстве, относящемуся к эпохе неолита.


Карташов Тимур

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