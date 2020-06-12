Прослушивание Моцарта снижает частоту приступов эпилепсии

Эффект становится наиболее заметен, если прослушивать композиции ежедневно, сообщают ученые.

Ученые из Канады провели эксперимент, в ходе которого 13 добровольцев с диагностированной эпилепсией должны были слушать музыкальные произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Причем была выбрана соната для двух фортепиано ре-мажор № 448, ее великий композитор написал в 25-летнем возрасте. Участники эксперимента должны были слушать данную мелодию каждый день, самостоятельно выбирая громкость композиции и продолжительность ее прослушивания.

Первые три месяца половина группы добровольцев слушала сонату Моцарта, а вторая контрольный образец без того же ритма, а после чего участки менялись. В итоге выяснилось, что прослушивание Моцарта действительно снижает частоту приступов эпилепсии. Так, их количество сократилось приблизительно на 35%, а у одного и участников в течение целых двух месяцев не случились приступы. После окончания эксперимента добровольны прекращали слушать Моцарта и частота приступов увеличилась на 20%.

Карташов Тимур