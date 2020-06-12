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Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды

Вчера, 20:37

На одни и те же сперматозоиды женские неоплодотворенные гаметы реагируют по-разному.

 Группа ученых из Манчестерского и Стокгольмского университетов провела ряд исследований для выяснения характера химических сигналов между яйцеклетками и сперматозоидами людей. Оказалось, яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды мужчины. Причем, на одни и те же сперматозоиды разные женские гаметы реагируют по-разному, а причина этого кроется в генетической совместимости мужчин и женщин.

Как объяснили специалисты, яйцеклетки выделяют особые химические вещества хемоаттрактанты привлекающие сперматозоиды. Однако фолликулярная жидкость женской гаметы, окружающая ооцит, не всем сперматозоидам отдавала предпочтение. Интересно, что сперматозоиды не отличаются подобной разборчивостью, ведь их главной целью является именно оплодотворение. В то же время яйцеклетка выбирает для себя наиболее генетически совместимую сперму, ведь при соблюдении этого условия увеличиваются шансы на появление здорового потомства.


Карташов Тимур

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