Студентка из Перми разработала «предсказатель» аварий ракет

Благодаря технологии Ольги Соколовой есть шанс еще на стадии строительства снизить аварийность ракетных двигателей.

Студентка из Перми Ольга Соколова разработала «предсказатель» аварий ракет, который поможет заблаговременно снизить аварийность двигателей. Технология молодой ученой еще на стадии проектирования и строительства роторов способна предупреждать возможные будущие аварии. Все дело в том, что в процессе разработки реальный двигатель часто заменяют облегченной версией, что и итоге может привести к ошибке в проектировании. Студентка четвертого курса Соколова занялась решением этой проблемы.

В итоге, ученая предложила проводить анализ работы облегченного двигателя на начальной стадии, чтобы убедиться, что реальный ротор сработает корректно при установке. Идея Соколовой отличается от уже существующих разработок тем, что в ней нет дифференциальных уравнений, но есть простые формулы с меньшим количеством расчетов. Как считает студентка ПНИПУ, ее разработка может быть полезной не только в ракетостроении, но также и авиастроении, машиностроении, металлообработке, робототехнике, электроэнергетике, медицине, нефтехимической и деревообрабатывающей промышленности.

Карташов Тимур