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Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю

Сегодня, 18:16

Сухость кашля, насморк или его отсутствие могут и не быть признаками инфекционного заболевания.

 Американские ученые из Мичиганского университета наглядно доказали то, почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю. Эксперты предложили 165 добровольцам прослушать короткие записи разных типов человеческого кашля, чихания и определить есть ли инфекционные заболевания у людей. Результаты показали, что люди не смогли ответить правильно – количество правильных ответов было даже ниже порога простого угадывания. Только 45% участников правильно назвали причину кашля, а остальные не смогли отличить кашель при инфекционном заболевании от других видов.

Во втором аналогичном эксперименте при участии 150 людей уровень правильных ответов был и того ниже – только 42%. В этом испытании участникам дополнительно предложили оценить то, насколько им неприятен тот или иной кашель. Интересно, что отвращение при прослушивании аудиозаписей существенно не повлияло на выбор, однако самый неприятный по звукам кашель, чаще всего, и был опасным инфекционным.

Третий эксперимент тоже не удивил результатами, хотя в этот раз участвовали 224 человека. Условия были те, что и в предыдущих тестах, но теперь половина добровольцев определяла отвратительность кашля, а вторая половина его громкость. В итоге правильно назвали инфекционный кашель 43% участников. Ученые сделали вывод, что без специальной медицинской подготовки, опираясь только на свои чувства, нельзя точно определить опасный кашель от неопасного – результаты будут даже хуже, чем от слепого угадывания.


Карташов Тимур

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