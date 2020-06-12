Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды

Как медведи и сурки засыпают зимой из-за отсутствия пищи и морозов, так и человек может «проспать» свои болезни и травмы.

Ученые из нескольких институтов Японии проверили эксперименты над мышами, в ходе которых грызунов удалось отправить в торпор, то есть в «зимнюю спячку». Эксперимент с аналогичным воздействием на мозг повторили на крысах, и результат был тот же. И это при том, что данными животным такое поведение не свойственно. Учитывая тот факт, что в обоих случаях нейробиологи активировали те же рецепторы в нейронах гипоталамуса, какие есть в человека, то вывод очевиден – люди тоже способны впадать в «зимнюю спячку».

Ученые сообщают, что и человека можно научить впадать в долгий сон по команде, что особенно полезно в тяжелые периоды. Например, «спячка» может стать искусственной комой и поможет легче перенести тяжелые болезни или травмы. В то же время давняя мечта футурологов о том, что человек может осваивать космос, проводя долгие полеты во сне, тоже способна стать реальностью. Однако в отличие от тех же медведей, тело человека в «спячке» ни в коем случае нельзя охлаждать, так как в сердце в этот момент скапливается слишком много кальция, что мешает его работе. У медведей сердце приспособлено к холодам куда лучше, ведь самостоятельно выводит излишки кальция.

Карташов Тимур