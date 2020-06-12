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Влажность воздуха могут сделать еще одним источником энергии

Сегодня, 17:13

Капли воды способны производить электрическое напряжение, контактируя с металлом, выяснили ученые из Тель-Авива.

 Специалисты из университета Тель-Авива занимаются поиском альтернативных возобновляемых источников энергии. Пока самыми известными считаются получение энергии от солнечного излучения, от ветра и от волн воды. Однако ученые сообщили, что влажность воздуха также могут сделать еще одним источником получения электричества. Дело в том, что молекулы воды способны производить электрическое напряжение, контактируя с металлом, и именно на основании этого свойства может быть создана новая маломощная батарея.

Разработчики уже провели эксперимент, в ходе которого электрическое напряжение образовалось между фрагментами металла. Испытание успело оправдать себя даже в условиях естественной среды, где при высокой влажности также появлялось напряжение. Специалисты считают, что во время грозовых штормов такой источник электричества может стать действительно незаменимым, ведь использование других аналогичных либо невозможно, либо опасно.


Карташов Тимур

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