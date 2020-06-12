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Главная страница | Наука | Вулканические газы могли повлиять на распространение кислорода и развитие жизни на Земле

Вулканические газы могли повлиять на распространение кислорода и развитие жизни на Земле

Сегодня, 16:38

2,5 млрд лет назад случился переломный момент, когда кислорода стало настолько много, что он стал накапливаться в атмосфере.

 Исследователи из Вашингтонского университета установили, что вулканические газы могли повлиять на распространение кислорода и развитие жизни на Земле. Оказывается, еще 3,5 млрд лет назад первобытные бактерии выступали в реакцию с газами от извержений вулканов и производили кислород. А уже 2,5 млрд лет назад именно кислорода стало так много, что он стал накапливаться в земной атмосфере, фактически тем самым создавая ее.

Как известно, существование сложных форм жизни напрямую зависит от кислорода. Следовательно, образование атмосферы ключевое условие для появления и выживания таких организмов. Для того чтобы уставить взаимосвязь вулканических извержений и появления многоклеточных существ ученые взяли пробы слоистых минералов в Южной Африке. Эти минералы около 3 млрд лет были отложены фотосинтетическими бактериями, и, как предполагают, эксперты чем больше на микробы воздействовали вулканические газы, тем интенсивнее происходил процесс фотосинтеза.


Карташов Тимур

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