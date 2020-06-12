Упрощенный эмбрион человека впервые вырастили из стволовых клеток

Развитие модели полностью соответствует человеческому зародышу, сообщают ученые из Нидерландов и Великобритании.

Специалисты из Нидерландов и Великобритании впервые вырастили упрощенный эмбрион человека из стволовых клеток. Развитие полученной модели полностью соответствует человеческому зародышу, однако ученые не просто так используют именно упрощенную версию эмбриона. Дело в том, что сейчас эксперименты, даже с целью изучения, на настоящих эмбрионах находятся под строгим запретом. Однако эксперты надеются, сто «урезанная» модель гаструлы поможет изучить ключевой этап развития эмбриона, что в последствие предотвратить распространенные проблемы у настоящих гаструл.

Как сообщают биологи, вырастить упрощенный эмбрион в лабораторных условиях очень сложно, к тому же ранее из этических соображений использовались клетки только грызунов и прочих подопытных животных. Прежде ученые смогли установить, что процесс гаструляции запускается в клетках под действием стволовых клеток, поэтому упрощенную модель также обрабатывали ими. Впрочем, ученые уточняют, что хоть позволили клеткам гаструлы делиться и расти, но остановили процесс до такого, как у зародыша образовался мозг.

Карташов Тимур