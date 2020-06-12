В Южной Корее ученые нашли следы прямоходящего крокодила

Походка древних рептилий напоминала человеческую.

В окрестностях Сачхона в Южной Корее международной группой палеонтологов были найдены следы прямоходящего крокодила. Корейские и американские учёные считают, что отпечатки принадлежат крокодиломорфу Batrachopus grandis. Результаты исследования опубликованы в издании Scientific Reports.

По найденным 24-сантиметровым следам палеонтологи определили, что животное достигало 3 метров в длину. Но главной особенностью слепка стала форма и давление стопы. Учёным удалось выяснить, что Batrachopus grandis передвигался на двух ногах. Однако, в отличие от динозавра, он наступал сначала на пятку, а потом на остальную стопу.

Похожей походкой передвигаются люди. Динозавры же ходили на цыпочках.

«Найти в Азии следы доисторических крокодилов удаётся крайне редко. Около сотни хорошо отпечатанных следов, обнаруженных в районе Сачхона, приятно удивили палеонтологов. На окаменелостях отчётливо сохранились подробности строения лапы крокодиломорфа, включая тонкие детали подушечек пальцев и чешуи на стопе», - рассказал профессор из Кливленда Энтони Ромилио.

Исследования следов из Южной Кореи продолжаются. По прогнозам учёных, они принадлежат животным, проживающим на Земле около 120 млн лет назад.

Антон Жилин