В Южной Корее ученые нашли следы прямоходящего крокодила

Походка древних рептилий напоминала человеческую.
В окрестностях Сачхона в Южной Корее международной группой палеонтологов были найдены следы прямоходящего крокодила. Корейские и американские учёные считают, что отпечатки принадлежат крокодиломорфу Batrachopus grandis. Результаты исследования опубликованы в издании Scientific Reports.
По найденным 24-сантиметровым следам палеонтологи определили, что животное достигало 3 метров в длину. Но главной особенностью слепка стала форма и давление стопы. Учёным удалось выяснить, что Batrachopus grandis передвигался на двух ногах. Однако, в отличие от динозавра, он наступал сначала на пятку, а потом на остальную стопу.
Похожей походкой передвигаются люди. Динозавры же ходили на цыпочках.
Исследования следов из Южной Кореи продолжаются. По прогнозам учёных, они принадлежат животным, проживающим на Земле около 120 млн лет назад.