В Германии ученые представили смесь для заживления переломов

Состав из кальция и углеволокна ускоряет срастание.

Немецкие учёные разработали новый метод лечения травм костей. В Германии представили смесь для заживления переломов, которая может заменять повреждённый участок кости, и обладает возможностью самовосстановления, сообщает журнал Scientific Reports.

Исследовательская группа университета имени Фридриха Шиллера в содружестве с коллегами создали цемент для «замены» костей. Смесь представляет собой материал на основе армированного углеволокна, фосфата кальция, и связующих веществ.

Углеродное волокно увеличивает стойкость к повреждениям, и позволяет элементу восстанавливаться. Это помогает элементам из нового материала максимально полно заменять повреждённую кость, не требуя регулярного обслуживания и замены.

Саму кость заново формирует цемент из фосфата кальция, который ускоряет восстановление. До недавнего времени его недостатком была хрупкость, поэтому его нельзя было использовать в костях опорно-двигательного аппарата. Изменить это позволило использование углеволокна, отмечают авторы исследования. Немецкие учёные уверены, что после прохождения сертификационных испытаний новый материал сможет использоваться для создания костных имплантатов.

Дмитрий Кошевой