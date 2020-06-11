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Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики

Вчера, 19:17

Почему одни люди страдают от тяжелой формы заболевания, а у других болезнь протекает бессимптомно, нашли ответ ученые-вирусологи.

Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19, выяснили ученые-медики. Биотехнологическая компания в Калифорнии 23andMe проводила исследования по расшифровке генома человека.

По предварительным результатам, генетики США назвали первую группу крови, как наиболее стойкую к COVID-19 в сравнении с другими группами. Специалисты исследовали 750 тыс. данных, из которых 10 тыс. носители коронавируса, сообщает Fox News. Они учитывали возраст, вес, пол и хронические заболевания участников. Таким образом, выяснили, что люди с I группой крови на 9-18% реже заболевают COVID-19.

Сейчас исследователи набирают группу новых участников, чтобы выявить вариант гена АВО, который окажется связанным с низким риском заражения.

Ученые Норвегии и Германии опубликовали результаты своих исследований в электронной научной библиотеке medRxivи. Они считают, что тяжесть заболевания и степень заражения зависит от двух мутаций, чаще всего встречающихся во второй группе крови.

В марте китайские медики также сообщили, что в больницах Китая с тяжелой формой заболевания чаще находились люди со II группой крови.


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