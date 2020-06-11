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МКС проводит измерения бензола в российском модуле «Звезда»

Сегодня, 10:36

Атмосфера российского и американского сегментов будет разделена для поиска источника утечки.

В NASA отметили, что экипаж МКС проводит измерения высокотоксичного бензола в российском модуле «Звезда». При помощи специального прибора, установленного в атмосфере станции, наземные эксперты смогут наблюдать за изменением уровня токсичного вещества в воздухе.

Ранее, в Роскосмосе сообщили об увеличении концентрации бензола в атмосфере служебного модуля. Отметили, что уровень токсичности не превышает допустимую норму и не влияет на здоровье экипажа.

Бензол — это углеводород, в виде прозрачной жидкости со сладковатым запахом. Даже при низких температурах быстро превращается в газ. Может вызывать отравление и вызывать нарушение функций многих органов и систем организма.

В конце недели планируется разделить российский и американский сегмент, чтобы разобраться и найти источник утечки бензола.

Напомним, служебный модуль «Звезда», стартовал 12 июля 2000 года, он управляет всеми остальными модулями РС МКС, решает задачи управления ориентации всей станции со стороны РС МКС. Также обеспечивает жизнедеятельность экипажа станции и взаимодействует при интегрированном управлении всей МКС, которое осуществляется центральным компьютером Американского сегмента.


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