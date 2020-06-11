Учёные нашли ключ к созданию вакцины от коронавируса

S-белок позволяет вирусу закрепляться в человеческих клетках.

Учёные в Университете Джонса Хопкинса нашли ключ к созданию вакцины от коронавируса. Ключом является S-белок, который помогает SARS-CoV-2 закрепляться в клетках человека. И из-за него SARS-CoV-2 эволюционирует медленно, так что и разработать эффективную вакцину вероятность увеличивается.

Вывод такой сделан благодаря исследованию свыше 20 тысяч образцов вируса.

Будучи обнаруженным в 2019 году, вирус генетически изменился очень мало, даже по сравнению с любым штаммом гриппа. Как заявляют в Medical Express со ссылкой на учёных Универститета Джонса Хопкинса, коронавирусы, коих сотни, в целом, мутируют намного медленнее других вирусов.

Искомый S-белок обнаружен на внешней поверхности SARS-CoV-2. И именно он станет мишенью для вакцины, поскольку обладает достаточно уязвимыми участками. Благодаря ним вирус вступает в контакт с поверхностью клетки заражённого и делает сам же вирус уязвимым.

Милорад Васич