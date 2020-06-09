Археолог: Великая китайская стена контролировала популяцию

Косвенными доказательствами выступили высота и отдалённость северного участка.

Израильские учёные изменили гипотезу о предназначении архитектурного сооружения. По их словам, Великая китайская стена контролировала популяцию, в частности, из Монголии. Экспедиция включала в себя экспертов 3 стран: США, Монголия, Израиль. И пользовались эксперты всеми возможностями, начиная от спутниковых снимков и дронов и заканчивая данными предыдущих экспедиция.

Археолог и руководитель проекта Гидео Шелах-Лави заявил: «Раньше большинство людей думали, что целью стены было сдерживание армии Чингисхана».

Но двухлетние исследования опровергли всем известную теорию. В доказательство приводят северную часть стены, расположенную на территории современной Монголии. Предположительно, строительство велось в XI–XIII веках. Из-за расположения, никакой стратегической выгоды сооружение не несло, поэтому и предположили, что стена защищала Китай не только от вторжений.

Святослав Суздальский