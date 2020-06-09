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Генетики поделились информацией о скрещивании животных с людьми

Сегодня, 17:37

Первые эксперименты проводились ещё в 1967 году.

Повесть «Ихтиандр» была излишне фантастической, но некие работы по скрещиванию геномов были. Ещё в 20 веке уже проводили первые эксперименты. Генетики не так давно поделились информацией о скрещивании животных с людьми. Делается это для приобретения ценных или уникальных качеств.

Например, в США вырастили свинью с уникальной группой крови. Другой эксперимент позволил скрестить геном кролика и человека, смогли даже создать мышь с человеческой печенью и козу, дающей человеческое молоко. Это в совокупности позволит решить некоторые проблемы человечества, например, с недостатком органов для трансплантации. Да и некоторые болезни побороть можно: обезьянам с болезнью Паркинсона трансплантировали стволовые клетки человека. По итогу, животным стало намного лучше, и они смогли самостоятельно питаться и ходить.


Святослав Суздальский

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