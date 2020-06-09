Физик-теоретик предположил, что человечество не увидит инопланетян

Дело в разнице уровней развития людей и иных цивилизаций.

Физик-теоретик российского Национального исследовательского университета электронных технологий (МИЭТ) предположил, что парадокс Ферми всегда будет истинным и человечество не увидит инопланетян вовсе. Парадокс Ферми — вопрос Энрико Ферми: «Почему мы не наблюдаем никаких следов разумной внеземной жизни, если во Вселенной миллиарды звёзд?».

Так вот, Александр Березин, тот самый физик-теоретик, предположил, что встречи не произойдёт. Во-первых, из-за узости термина «внеземная жизнь» — он не предполагает наличие распределённого мозга планетарного масштаба или не кремнийорганические формы жизни. Во-вторых, дело в разнице уровней развития: Земля вместе с человечеством могут оказаться «муравейником» по сравнению с развитыми цивилизациями. В-третьих, не факт, что у инопланетян есть средства связи.

Святослав Суздальский