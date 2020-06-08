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Корейские ученые создали робо-копию рогатого жука

Сегодня, 22:44

15,8-граммовый робот с крыльями KUBeetle-S способен осуществлять контролируемый полет.

 Корейские ученые из Университета Конкук создали робо-копию рогатого жука - легкого робота с крыльями KUBeetle-S, который способен осуществлять контролируемый полет. Южнокорейские специалисты сообщают, что для имитации полета насекомого был использован механизм, создающих широкий размах крыльев. Именно благодаря этому устройство способно поднять в воздух собственный вес. Управлять направлением полета робо-жук может исключительно посредством изменения кинематики взмахов, сообщают разработчики.

Робо-копия насекомого подсемейства Dynastinae способна вращать плоскость крыльев влево, вправо, назад и вперед. Благодаря наличию в механизме серводвигателей ученые имеют возможность дистанционно управлять робо-жуком и переключать режимы его полета. Среди таких режимов есть, например, парящий полет. Весит устройство 15,8 грамм, что делает KUBeetle-S самым легким роботом в мире. В будущем прототип этого механизма может быть использован для создания аналога дрона, который будет доставлять грузы. Однако сейчас робо-жук смог провести в полете только 9 минут.


Карташов Тимур

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