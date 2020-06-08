Ученые СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D-модели

От редактора

Ученые СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D-модели

 Объемная компьютерная модель включает в себя данные о строении и расположении кровеносных сосудов…

Ученые из Приморья создали сорбент для очистки воды от радиоактивных элементов

Мнение

Ученые из Приморья создали сорбент для очистки воды от радиоактивных элементов

 Разработка российских специалистов позволит очистить водоемы, техническую и питьевую воду дешевле.

Негативное мышление повышает риски развития слабоумия

Мнение

Негативное мышление повышает риски развития слабоумия

 Пессимистическое настроение и депрессия провоцирует появление в мозге белков, ухудшающих его…

Сюжеты:

Натуральные ткани загрязняют природу сильнее синтетических Ученые выяснили, почему недоступные партнеры кажутся привлекательнее Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее Ученые упростили метод создания голограмм Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками Эксперт раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании» Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии Перерастающие в революцию беспорядки в США развалят страну на автономные штаты Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план»
Главная страница | Наука | Натуральные ткани загрязняют природу сильнее синтетических

Натуральные ткани загрязняют природу сильнее синтетических

Сегодня, 22:05

Хлопок, лен, шерсть, шелк уже есть Мировом океане, воздухе, почве и даже еде, уверены ученые.

 Натуральные ткани пользуются популярностью, ведь они приятнее ощущаются на теле и якобы более экологичны. Однако после исследования специалистов Университета Кейптауна в Южной Африке напрашивается неожиданный вывод: натуральные ткани загрязняют природу сильнее синтетических. Дело в том, что во время стирки такая ткань очень легко теряет волокна, а десятки миллионов микрочастиц хлопка, лена, шерсти, шелка и прочих тканей потом попадают в реки, озера, моря или непосредственно в почву.

Ученые извлекли порядка 2000 образцов волокон из вод нескольких океанов, и большая их часть именно натурального происхождения. Интересно, что защитники природы сетовали на огромное количество пластика в мировых водах, но микропластик, синтетика другими словами, еще не стал лидером по загрязнению. Волокон натуральных тканей, фактически, вдвое больше в Индийском, Тихом, Атлантическом океанах, а также в Средиземном море. Кроме того, фрагменты волокон есть и в воздухе, почве и даже еде, и попадание их в легкие животных и людей вряд ли является таким уже безопасным.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера
Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

 Быстрое и качественное распознание заболевания – большой шаг ученых к открытию способа его лечения.

Пот спортсменов использовали как электролит для подзарядки гаджетов
Пот спортсменов использовали как электролит для подзарядки гаджетов

 Суперконденсатор благодаря поту способен накапливать электрический заряд быстрее аккумуляторных батарей.

Имплантирование зубов в Москве
Имплантирование зубов в Москве

Сейчас многие страны находятся в карантином режиме, поэтому многие блага человечества недоступны людям. Закрыты салоны красоты, кафе и рестораны, некоторые…

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости