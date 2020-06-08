Хлопок, лен, шерсть, шелк уже есть Мировом океане, воздухе, почве и даже еде, уверены ученые.

Натуральные ткани пользуются популярностью, ведь они приятнее ощущаются на теле и якобы более экологичны. Однако после исследования специалистов Университета Кейптауна в Южной Африке напрашивается неожиданный вывод: натуральные ткани загрязняют природу сильнее синтетических. Дело в том, что во время стирки такая ткань очень легко теряет волокна, а десятки миллионов микрочастиц хлопка, лена, шерсти, шелка и прочих тканей потом попадают в реки, озера, моря или непосредственно в почву.

Ученые извлекли порядка 2000 образцов волокон из вод нескольких океанов, и большая их часть именно натурального происхождения. Интересно, что защитники природы сетовали на огромное количество пластика в мировых водах, но микропластик, синтетика другими словами, еще не стал лидером по загрязнению. Волокон натуральных тканей, фактически, вдвое больше в Индийском, Тихом, Атлантическом океанах, а также в Средиземном море. Кроме того, фрагменты волокон есть и в воздухе, почве и даже еде, и попадание их в легкие животных и людей вряд ли является таким уже безопасным.

Карташов Тимур