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Негативное мышление повышает риски развития слабоумия

Сегодня, 21:29

Пессимистическое настроение и депрессия провоцирует появление в мозге белков, ухудшающих его работу.

 После нового исследования ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что негативное мышление повышает риски развития слабоумия. В эксперименте приняли участие 360 добровольцев, которым больше 55 лет. Исследователи наблюдали за возникновением у испытуемых позитивного или негативного эмоционального состояния и фиксировали изменения в мозге людей. Интересно, что треть участников испытания также согласилась пройти томографию, благодаря чему специалистам удалось установить, что в их мозге увеличилось количество тау-белка. Это один из двух белков, которых считают причиной возникновения болезни Альцгеймера.

Британские исследователи сосредоточились на изучении влияния повторяющегося негативного мышления, в обычной жизни выражаемого в виде беспокойства и самокопании из-за ошибок прошлого. Как выяснили специалисты, те люди, которые чаще всего были подвержены печальным мыслям, больше подвержены развитию деменции. Результаты научной работы позволят медикам подбирать для каждого пациента индивидуальный способ терапии при появлении признаков болезни Альцгеймера.


Карташов Тимур

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