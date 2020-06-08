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Изучение кратеров на дне Баренцева моря будет продолжено из-за метановых трещин

Сегодня, 20:45

Взрывы газа, выходящего из разломов, и стали причиной образования кратеров в прошлом.

 Специалисты из Центра изучения арктического газового гидрата, окружающей среды и климата сообщили, что изучение кратеров на дне Баренцева моря будет продолжено из-за метановых трещин. На морском дне существует целая сеть разломов, некоторым из которых до 250 млн лет. Впервые массивные кратеры были обнаружены в 2017 году, и с тех пор удалось найти около 600 газовых факелов, находящихся внутри кратеров. Они постоянно выбрасывают в атмосферу парниковые газы, и как считают ученые, именно взрыв газа в прошлом и стал причиной образования самих кратеров.

К настоящему времени исследовано только 20% от общей территории, и хоть специалисты многое успели выяснить об этих образованиях, исследовательские работы рано останавливать. Как заявляют специалисты, важно знать есть ли подобные кратеры в других частях Баренцева моря, ведь в них может заключаться большая угроза для деятельности человека.


Карташов Тимур

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