Ученые выяснили, почему недоступные партнеры кажутся привлекательнее

Часто влюбленность возникает как ответная реакция на чью-то симпатию, но бывают исключения.

Люди вынуждены подходить избирательно к выбору спутника жизни, эта особенность частично обоснована эволюционно. Чаще всего влюбленность возникает как ответная реакция на чью-то симпатию, но бывают исключения. Ученые Междисциплинарного центра в Герцлии выяснили, почему недоступные партнеры кажутся привлекательнее. Оказывается, когда человек проявляет заинтересованность слишком быстро, потенциальный партнер может воспринять его как легкодоступного, ненадежного, ветреного. С такими людьми сложнее построить долгие отношения, они не пригодны для создания хорошей семьи.

Чтобы выяснить вред открытой «любви с первого взгляда» ученые протестировали свыше ста студентов, с которыми было проведено три эксперимента. Молодые люди должны были взаимодействовать друг с другом через переписку в месседжере, а затем оценить собеседника как потенциального партнера. В первом эксперименте добровольцы создавали онлайн-профили с кратким описанием себя и указанием того, насколько они придирчивы к выбору партнера. Интересно, что среди участников были те, кого умышленно попросили написать о высокой избирательности в отношениях, и в итоге их профили выбирали чаще остальных.

Во втором эксперименте выяснилось, как на привлекательность потенциального партнера влияют приложенные усилия для привлечения внимания. Так, студенты должны были ответить на простые вопросы из разных сфер жизни, после чего выслушать противоположное мнение собеседника. Однако после попытки переубедить знакомого во время беседы, собеседник быстро отказывался от прежнего мнения и соглашался. Эта стратегия общения создавала иллюзию, что были приложены усилия во время общения, что также влияло на привлекательность потенциального партнера.

Третий эксперимент заключался в анализе того, как на добровольцев влияет последнее сообщение в диалоге. Тут тоже преимущество получили труднодоступные партнеры, так как для продолжения общения с ними испытуемые прикладывали больше усилий. В будущем ученые намерены продолжить эксперимент, но увеличить возрастную группу.

Карташов Тимур