Ученые СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D-модели

От редактора

Ученые СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D-модели

 Объемная компьютерная модель включает в себя данные о строении и расположении кровеносных сосудов…

Ученые из Приморья создали сорбент для очистки воды от радиоактивных элементов

Мнение

Ученые из Приморья создали сорбент для очистки воды от радиоактивных элементов

 Разработка российских специалистов позволит очистить водоемы, техническую и питьевую воду дешевле.

Негативное мышление повышает риски развития слабоумия

Мнение

Негативное мышление повышает риски развития слабоумия

 Пессимистическое настроение и депрессия провоцирует появление в мозге белков, ухудшающих его…

Сюжеты:

Натуральные ткани загрязняют природу сильнее синтетических Ученые выяснили, почему недоступные партнеры кажутся привлекательнее Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее Ученые упростили метод создания голограмм Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками Эксперт раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании» Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии Перерастающие в революцию беспорядки в США развалят страну на автономные штаты Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план»
Главная страница | Наука | Создан спрей от малярийных комаров на основе вулканического стекла

Создан спрей от малярийных комаров на основе вулканического стекла

Сегодня, 18:23

Средство эффективно благодаря наличию в составе перлита.

 Специалистами из Университета Северной Каролины создан спрей от малярийных комаров на основе вулканического стекла. Сейчас бороться с заражением малярией из-за укусов этих насекомых очень сложно, а ежегодно в Африке из-за этого страшного заболевания умирают около 400 тысяч человек. Ситуация осложняется тем, что ко многим препаратам для борьбы с насекомыми комары уже успели выработать иммунитет. Однако новое средство американских ученых, благодаря наличию в составе перлита, пригодно для дезинсекции как внутри, так и снаружи помещений.

К настоящему времени средство уже протестировано и показало себя в испытаниях очень хорошо. Ученые подчеркивают удобность и эффективность их спрея от малярийных комаров, так как в местах, где им были обработаны участки, количество комаров существенно сократилось. Так, даже спустя 5 месяцев после тестирования исчезло 80% комаров, а спустя 6 месяцев – 78%.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера
Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

 Быстрое и качественное распознание заболевания – большой шаг ученых к открытию способа его лечения.

Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии
Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии

 Ученые из Принстонского университета создали препарат, уничтожающий защитную стенку бактерий и разрушающий фолиевую кислоту внутри патогенов.

Ученые упростили метод создания голограмм
Ученые упростили метод создания голограмм

 Японские специалисты придумали как ускорить процедуру в 58 раз без использования энергозатранных графических процессоров.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости