Средство эффективно благодаря наличию в составе перлита.

Специалистами из Университета Северной Каролины создан спрей от малярийных комаров на основе вулканического стекла. Сейчас бороться с заражением малярией из-за укусов этих насекомых очень сложно, а ежегодно в Африке из-за этого страшного заболевания умирают около 400 тысяч человек. Ситуация осложняется тем, что ко многим препаратам для борьбы с насекомыми комары уже успели выработать иммунитет. Однако новое средство американских ученых, благодаря наличию в составе перлита, пригодно для дезинсекции как внутри, так и снаружи помещений.

К настоящему времени средство уже протестировано и показало себя в испытаниях очень хорошо. Ученые подчеркивают удобность и эффективность их спрея от малярийных комаров, так как в местах, где им были обработаны участки, количество комаров существенно сократилось. Так, даже спустя 5 месяцев после тестирования исчезло 80% комаров, а спустя 6 месяцев – 78%.

Карташов Тимур