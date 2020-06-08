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Ученые из Приморья создали сорбент для очистки воды от радиоактивных элементов

Сегодня, 17:20

Разработка российских специалистов позволит очистить водоемы, техническую и питьевую воду дешевле.

 Ученые из Приморья создали сорбент на основе «вольфрамовой бронзы» для более дешевой очистки воды от радиоактивных элементов. Специалисты из Дальневосточного федерального университета сообщили, что их разработка может быть использована при ликвидации техногенных аварий, а также для очистки отходов, производимых атомными станциями. Сорбент способен удалить из водоемов, технической и питьевой воды радионуклиды стронция и цезия, которые чрезвычайно опасны для человека. Дело в том, что при употреблении воды с этими радионуклидами, цезий и стронций накапливаются в теле, замещая собой калий и кальций.

Использовать сорбент его разработчики предлагают следующим образом: капсулы с веществом или вещество в виде гранул погружают в загрязненную воду или устанавливают фильтрами на проточную воду. Применять сорбент допустимо пять или более циклов. После окончания срока службы гранулы предложено помещать в высокоплотную керамику и производить безопасное захоронение этих отходов.


Карташов Тимур

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