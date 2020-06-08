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Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее

Сегодня, 16:24

Активность в онлайн-пространстве спасет представителей мужского пола от когнитивного спада, считают ученые.

 Когнитивный спад характерен практически для всех пожилых людей, он является нормальным признаком старения организма. Среди его симптомов определяют снижение внимательности и ухудшение работы памяти. Однако как выяснили швейцарские ученые из Университета Женевы, использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее. Для выяснения этой особенности специалисты протестировали 897 добровольцев (со средним возрастом 74 года) шесть лет назад и сейчас.

В итоге ученые заметили, что чем чаще пожилые мужчины пользовались Интернетом, тем медленнее проходил их когнитивный спад. Однако у испытуемой части пожилых женщин такой положительной динамики не наблюдалось. Полученные результаты исследователи связывают с тем, что мужчины и женщины нередко занимаются в онлайн-пространстве разными видами деятельности. Однако для точных выводов требуются дополнительные и более подробные исследовательские работы.


Карташов Тимур

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