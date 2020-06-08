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Биологов удивила диета молодых белых акул у берегов Австралии

Сегодня, 15:40

Акулы отдают свое предпочтение крупным пелагическим рыбам, а не придонной добыче, вроде скатов.

 Биологов из Сиднейского университета удивила диета молодых белых акул у берегов Австралии, ведь те отказываются от придонной добычи, но выбирают крупных пелагических рыб. Специалисты изучали пищевое поведение молодняка Carcharodon carcharias, который попал в сети рыболовов, для того, чтобы обеспечить этому виду акул хорошую охрану в будущем. Всего было изучено содержимое желудка более 50 особей, и в 40 из них обнаружили остатки пищи.

Как выяснилось, важное место в питании молодых белых акул занимают костистые рыбы, менее популярен большой аррип. Еще реже в пищу употреблялись моллюски и дельфины, но чем старше была акула, тем чаще она охотилась на морских млекопитающих. Данные. полученные во время этого исследования, позволили ученым сделать вывод, что рацион молодых акул куда более разнообразен, чем считалось прежде. Хотя наличие придонных животных, вроде скатов, было небольшим, это также говорит о том, что белые акулы способны к охоте на глубоководье.


Карташов Тимур

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