Ученые упростили метод создания голограмм

Японские специалисты придумали как ускорить процедуру в 58 раз без использования энергозатранных графических процессоров.

Ученые из Токийского университета упростили метод создания голограмм, что дает этой технологии шанс перейти в массовое использование, ведь она станет дешевле в производстве. Благодаря трудам исследователей вычисления голографических изображений ускорили в 58 раз без использования энергозатранных графических процессоров. В будущем именно с помощью этого метода могут быть созданы устройства дополненной реальности, которые, например, обеспечат 3D-навигацию прямо на лобовом стекле автомобиля или в VR-очках.

Японские специалисты успели протестировать свою разработку, уже были созданы голограммы на модуляторе пространственного света, где их подсвечивали с помощью лазеров. Кроме того, сотрудники исследовательской группы установили собственные разработки на стекла своих авто, а также в очки дополненной реальности.

Карташов Тимур