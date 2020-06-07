Ученые СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D-модели

Объемная компьютерная модель включает в себя данные о строении и расположении кровеносных сосудов в мозге анкилозавра.

Ученые СПбГУ воссоздали мозг динозавра Bissektipelta archibaldi (анкилозавра) в 3D-модели, где учитывалось строение и расположение сосудов в головном органе. Для этой научной работы эксперты использовали образцы черепов существ, найденных в Узбекистане. Благодаря 3D-моделированию российские ученые смогли доказать, что у анкилозавров было хорошо развито обоняние. Интересно, что нюх этого травоядного вида динозавров сравним только с не менее развитым нюхом хищников его периода.

Также специалисты смогли найти подтверждение тезису о том, что посредством дыхания и особого расположения артерий, динозавры охлаждали собственный мозг. Также, учитывая на то, что анкилозавр не занимался охотой, его тело было хорошо приспособлено для самозащиты: массивные костные образования и хвост, по форме напоминающий булаву, позволяли ему выходить победителем из схватки с противниками.

Карташов Тимур