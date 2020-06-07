Соотношение взрослых людей и младенцев с тонким слухом оказалось одинаковым.

В новом исследовании ученые из Университета Йорка определили тот факт, что полугодовалые дети смогли отличить минорную тональность от мажорной. Всего участвовали 30 младенцев разных национальностей, слух которых протестировали на основе методики подсказки Познера. Для испытания специалисты выбрали 32 тональных набора, которые, в свою очередь, включались в случайной последовательности. На экране в течение 2 секунд высвечивался красный кружок как раз в то время, когда играла музыка. Спустя 2,5 секунды после окончания мелодии на экране появлялось изображение героя мультфильма, но если звучала минорная мелодия, то персонаж возникал в правой стороне экрана, а если мажорная – с левой стороны.

Специалисты определили узнаваемость тональности у младенцев по тому, куда именно, влево или вправо, смотрят дети после окончания мелодии. Всего эксперимент длился около 9 минут для каждого малыша, а в итоге 33% детей смогли отличить минорную тональность от мажорной. Что интересно, примерно такие же показатели и у взрослых людей. Исходя из этого, ученые полагают, что музыкальный слух может быть действительно врожденной особенностью людей, а не приобретенной.

Карташов Тимур