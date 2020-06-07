Биологи выяснили, как бобовые растения принуждают бактерии к симбиозу

Оказалось, что клубеньковые отдают бактериям-симбиотам не только углеродные соединения, но и аминокислоту.

Биологи из Цюриха выяснили, как бобовые растения принуждают бактерии к симбиозу. Объектом изучения ученых из Швейцарской высшей технической школы стала люцерна усеченная вместе с ее бактериями Sinorhizobium meliloti. После подробного изучения процесса взаимодействия этих двух организмов выяснилась интересная особенность. Оказалось, что клубеньковые отдают бактериям-симбиотам не только углеродные соединения, как считали ученые долгие годы. Также бобовые снабжают симбиоты аминокислотой аргинин, которая богата азотом. Фактичекски растения отдают обратно азот бактериям, который от них же и получают.

Ученые предполагают, что именно с помощью такой стратегии клубеньковые и принуждают к симбизу, этот тип взаимодействия не такой добровольный, как полагали ранее. Так, люцерна нередко становится возбудителем заболевания своих же клубеньковых бактерий. Дело в том, что хоть растение и поставляет симбиотам углероды, но лишает их кислорода, а без него существование бактерий существенно усложняется. Вместе с этим аргинин, напротив, помогает симбиотам выживать, ведь с его помощью бактерии приобретают окисляющие протоны.

Карташов Тимур