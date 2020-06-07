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Канадские ученые создали механическую руку, пробивающую стены из гипсокартона

Сегодня, 19:56

Механизм может поднимать до 5 килограмм, а также подавать инструменты и предметы.

 Канадские ученые из Interdisciplinary Institute for Technological Innovation создали механическую руку, пробивающую стены из гипсокартона. Об этом было объявлено на сайте IEEE. По замыслу разработчиков, роботизированная рука должна крепиться к жилету, когда тот надет на человека. Данный механизм состоит из трех сегментов, и способен двигаться благодаря перепаду давления, создаваемого в суставах искусственной руки.

Известно, что от нормальной человеческой руки механизм отличается в первую очередь количеством пальцев – у механизма канадских инженеров три пальца вместо пяти. Однако эта деталь не мешает механической руке не только разбивать стены из гипсопартона, но и поднимать тяжести весом до 5 килограмм. Помимо прочего, механизм способен передавать человеку различные инструменты и предметы. Можно предположить и то, что рука способна защищать своего «хозяина» от какой-либо угрозы, то есть наносить удары не только по гипсокартону.


Карташов Тимур

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