Новые исследования раскрыли правду о происхождении ДНК и РНК

Реакция смеси микроэлементов и радиации стала причиной зарождения рибонуклеиновой и дезоксирибонуклеиновой кислот.

До того, как на планете Земля появились первые живые организмы, тут присутствовала вода и солнечная радиация, так как озоновый слой еще не сформировался и не защищал планету. Вода сама по себе является идеальной средой для развития организмов, а новые исследования взаимодействия воды и радиации раскрыли правду о происхождении ДНК и РНК.

В первом исследовании специалисты попытались сделать имитацию условий ранней Земли, для чего использовали непрерывные реакционные сети. Суть их действия в том, что когда реакция начинается, то побочные продукты реакции не удаляются, а дополнительные реагенты не добавляют. Ученые смешали воду, фосфат, соль, цианистый водород, аммиак, после чего дали смеси высохнуть. По итогам эксперимента были получены соединения, которые и могли стать строительными блоками РНК.

Второе исследование бросает тень на утверждение, что ДНК является генерацией РНК. В ходе эксперимента использовалась смесь соединений вместе с водой, причем все это подвергали УФ-излучению. В результате появились не только строительные блоки РНК, но компонент ДНК. Следовательно, ученые допускают, что ДНК это не эволюционный продукт РНК, а кислота, возникшая с ней в одно и то же время из-за солнечной радиации.

Карташов Тимур