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Вирусологи назвали «идеальные условия» для эпидемий

Сегодня, 18:19

Повальная вырубка лесов на планете и уничтожение экосистем является одним из факторов заражения людей вирусами, уверены специалисты.

 Вирусологи из Ливерпульского университета назвали «идеальные условия» для эпидемий. Среди них важное место занимает массовая вырубка лесов на планете и уничтожение экосистем, ведь именно это увеличивает риски распространения вирусов среди людей. Кроме того огромную опасность представляет прямой контакт диких и домашних животных и людей в местах образования неподконтрольных стихийных рынков и приближенных к лесам ферм. Эксперты подчеркивают, что сейчас порядка 60% заболеваний инфекционной природы имеют животное происхождение.

Негативно сказывается на рисках появления и распространения новых вирусов и «эксплуатация» природы. К этому можно отнести добычу природных ресурсов в огромных количествах и интенсивное сельское хозяйство. В погоне за зарабатыванием денег, корпорации и бизнесмены готовы не обращать внимания, что их руками природа, фактически, разрушается ежедневно. Подобная деструктивная деятельность уже привела к вспышкам Эболы, ВИЧ, тяжёлого острого респираторного синдрома SARS и ближневосточного респираторного синдрома MERS.

Инвестирование в зеленые отрасли и реабилитация окружающей среды еще может исправить существующую ситуацию. Ученные уверенны в важности подобных мероприятий, так как именно это может спасти население Земли от новых эпидемий.


Карташов Тимур

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