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Ученые выяснили, почему спагетти ломаются на три части, а не на две

Сегодня, 17:21

Годами ученые выяснили причины странного преломления этих макаронных изделий, и, наконец, сделали вывод.

 Этот научный эксперимент каждый желающий может провести у себя дома, если, конечно, на кухне имеются тонкие и длинные классические спагетти. Если взяться за оба конца одной соломинки спагетти и попытаться разломать ее на две половины, то, как правило, ничего не получается. Такой простой и вместе с тем сложный феномен заинтересовал американского физика и обладателя Нобелевской премии Ричарда Фейнмана. Однако ученый переломал коробку спагетти, но так и не разгадал секрет спагетти. Только недавно специалисты выяснили, почему спагетти ломаются на три части, а иногда на большее количество, а не на две.

Теория Фейнмана относительно «проблемы спагетти» была следующей: соломинка ломается из-за вибрации. Однако более поздние исследования вопроса дают другой ответ: преломление происходит из-за того, что спагетти, обладая цельной структурой, при искривлении пытается принять нормальную прямую форму, но не выдерживает давления. Данное физическое явление ученые назвали каскадным разломом. Это явление исследовали французские ученые в 2005 году, а также норвежские инженеры-нефтяники создали наглядную симуляцию разлома.

Специалисты уверены, что исследование имеет огромную ценность, ведь помогает узнать больше о том, как ломать не только спагетти, но и многие другие монолитные структуры.


Карташов Тимур

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