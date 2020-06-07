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Создана обувь с подошвой, которая не скользит по льду

Сегодня, 16:20

Ученые использовали прототип змеиной кожи для создания обуви с наилучшим сцеплением со скользкой поверхностью.

 Специалисты из Гарвардского университета предложили новый способ избегания травм из-за падения на льду, так как или создана обувь с подошвой, которая не скользит. В ходе ее создания разработки ученые опирались на прототип змеиной кожи, которая помогает этим животным подниматься по вертикальным плоскостям благодаря отличному сцеплению с поверхностью. Гарвардские ученые в сотрудничестве с коллегами из MIT разработали тонкие листы из стали, на которых имеется узор в форме «чешуек».

 Создатели антискользящей подошвы допускают ее использование как в новых моделях обуви, где она будет уже встроенной, или же подошву можно отдельно прикрепить к обычной обуви. После серии испытаний непосредственно на льду, разработчики уверены, что нескользящая подошва способна уберечь людей от серьезных трав на гололеде. Особенно полезной обувь с такой подошвой будет пожилым людям, ведь у них риск переломов из-за падений повышен.


Карташов Тимур

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