Ученые из Стэнфорда предложили новый и безопасный способ использования «летающих курьеров».

Специалисты из Стэндфордского университета предложили новый и безопасный способ использования «летающих курьеров» в больших городах. Согласно замыслу ученых, дроны-доставщики смогут подзаряжаться на крышах автобусов или трамваев. Сейчас доставка грузов с помощью дронов очень ограничена из-за соображений безопасности, ведь не всегда машинам хватает заряда для преодоления заданного пути. Разработка экспертов из Стэнфорда способна увеличить эффективность работы данных устройств в 3,6 раза.

Уже создан алгоритм, согласно которому 200 дронов занимаются доставкой порядка 5000 посылок с использованием подзарядки на крышах общественного транспорта. Разработчики уточняют, что их идея является актуальной для городов, где есть 8000 остановок для автобусов и трамваев. Одними из таких городов оказались Сан-Франциско и Вашингтон, на моделях которых и протестировали алгоритм. Впрочем, ученые сообщают, что для подведения итогов необходим ряд полевых испытаний, чтобы оценить реальные условия и опасности для дронов-доставщиков.

Карташов Тимур