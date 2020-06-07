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Суперизвержение Йеллоустонского вулкана может произойти через 900 тысяч лет

Сегодня, 15:54

Американские геологи исследовали горячую точку под территорией Национального парка.

Учёные из Геологического общества США установили периодичность активности вулкана в Национальном парке Йеллоустон. Проследив историю известных науке извержений, геологи установили, что следующее суперизвержение Йеллоустонского вулкана может произойти через 900 тысяч лет.

Результаты исследования учёные описали в статье для журнала Geology. Так, геологи проанализировали вулканические отложения, намагниченность их элементов, и нахождение в них радиоизотопов. Это позволило установить, что некоторые отложения остались после суперизвержения, а не обычной активности.

По мнению учёных, произошло два суперизвержения Йеллоустонского вулкана — 9 и 8,7 млн лет назад. Уже в миоцене потенциал вулкана ослаб, что привело к суперизвержениям с частотой в 500 тысяч лет. Исходя из полученных данных, угасание вулкана продолжается, поэтому интервал между извержениями может достичь 1,5 млн лет, считают геологи. Иначе говоря, Йеллоустонская кальдера «проснётся» примерно через 900 тысяч лет.

Стоит отметить, что ранее исследователи оценили масштабы прошлых суперизвержений. Так, атмосфера всей Земли была наполнена вулканическими выбросами, а пепел покрывал всю территорию современных США.


Дмитрий Кошевой

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