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Учёные нашли в Китае паразитов возрастом в полмиллиарда лет

Сегодня, 13:42

Следы микроорганизмов сохранились на древних окаменелостях.

Команда палеонтологов сделала открытие на юго-западе страны. В ходе раскопок учёные нашли в Китае древних паразитов. Находка возрастом в полумиллиарда лет позволит заново рассмотреть процессы зарождения биологических видов, считают учёные.

Ход исследования описали в статье журнала Nature Communications. Авторы отмечают, что следы обитания древних паразитов представляли собой трубкообразные наросты на раковинах беспозвоночных. Так, эти наросты обнаружили на окаменелых раковинах брахиопод. Эти животные появились около 512 млн лет назад, что указывает на возраст паразитов.

Что примечательно, не все окаменелости брахиоподов сохранили следы паразитов. Раковины больших размеров остались без них, что говорит о признаках паразитизма. По мнению исследователей, существование этих паразитов играло ключевую роль в развитии видов, образовавшихся после кембрийского взрыва, случившегося 540 млн лет назад.

Подробное изучение открытия позволит исследователям дополнить существующую научную картину зарождения видов.


Дмитрий Кошевой

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