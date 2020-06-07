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Исследователи впервые сняли на камеру движение молекул

Сегодня, 09:17

Съёмку проводили на частоте 1600 кадров в секунду.

Новая технология съёмки позволила группе учёных из США и Японии записать движение молекул в нанотрубке. Запечатлеть на камеру такие мелкие частицы удалось впервые. Результаты исследования опубликованы в издании Bulletin of the Chemical Society of Japan.

Исследователи сняли молекулярную машину благодаря высокочастотной камере, способной вести запись 1600 кадров в секунду. Её соединили с электронным микроскопом. Технология позволила американским и японским учёным наблюдать молекулярное движение с миллисекундной точностью в режиме реального времени.

По словам профессора Эйити Накамуры, группа учёных планирует продолжать исследования молекулярных машин, улучшив способности камеры. Это позволит в будущем детально понять их работу, чтобы эффективно применять в различных сферах.



Молекулярные машины представляют собой одиночную молекулу или группу молекул, которые выполняют определённую функцию. Например, молекулярные машины могут доставлять атомы из одной точки в другую. Этот способ планируется задействовать в медицине для адресной доставки веществ в поражённый участок организма. За исследование молекулярных машин в 2016 году была вручена Нобелевская премия по химии.


Антон Жилин

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