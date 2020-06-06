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Пот спортсменов использовали как электролит для подзарядки гаджетов

Сегодня, 22:31

Суперконденсатор благодаря поту способен накапливать электрический заряд быстрее аккумуляторных батарей.

 Разработчики из Университета Глазго пот спортсменов использовали как электролит для подзарядки гаджетов. Для этого ученые создали особый суперконденсатор на основе ткани из одежды для спортсменов, хорошо впитывающей потовые выделения. Ткань была покрыта полимером демитилсульфоксидом, и в итоге была способна накапливать электрический заряд быстрее аккумуляторных батарей.

Перед испытанием на живых людях прототип протестировали с соленой водой, и он смог питать световой диод при плотности мощности 330 Вт и напряжении 1,31 вольт. Во время тесте на спортсменах плотность энергии понизилась, но ученые списывают это на малую площадь суперконденсатора – он был не больше почтовой марки. Учитывая тот факт, что испытываемый образец успешно пережил стирку, можно предположить большую эффективность его применения при вживлении в одежду для спортсменов.


Карташов Тимур

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